AKP'li belediye 29 parseli birden satışa çıkardı

AKP'li belediyeler çok sayıda parsel satışını kapsayan listeler yayınlanmaya devam ediyor.

Resmi Gazete'ye göre Arnavutköy Belediyesi 29 parselden oluşan arsa satış ilanı yayımladı. İlçenin çeşitli mahallelerinde bulunan, irili ufaklı 29 parsel, kasım ayının 16-17-18’inde düzenlenecek ihale ile satılacak. Listedeki en küçük parsel 129 metrekare. Boğazköy Mahallesi'nde bulunan 4637 ada, 31 no’lu parsel için bir milyon 679 bin 990 TL muhammen bedel belirlendi. Üzerinde “Mustafa Usta”nın çorbacı dükkanı bulunan Haraççı Mahallesi 6660 ada, 6 parselin muhammen bedeli ise 5 milyon 600 bin TL.

Arnavutköy Belediyesi’nin 29 kalemden oluşan arsa satış listesindeki en pahalı arsa Taşoluk Mahallesi'nde bulunuyor. 4171 ada, 4 parsel no’lu arsa 5 bin 761 metrekare büyüklüğünde. İki kat konut imarlı arsanın satışı için, 86 milyon 421 bin 450 TL muhammen bedel belirlendi. İkinci en pahalı arsa ise Haraççı Mahallesi'ndeki 4476 ada 2 no’lu parsel. Bin 314 metrekarelik arsa için belirlenen muhammen bedel 52 milyon 576 bin 400 TL. Üçüncü sırada gelen en pahalı arsa Arnavutköy Mahallesi'nde. 21127 no’lu parsel için ise 18 milyon 133 bin 560 TL muhammen bedel belirlenmiş durumda.

Dördüncü sıradaki arsa Haraççı Mahallesi'nde bulunan 3983 ada, 3 no’lu parsel. 651 metrekarelik parsel için 11 milyon 728 bin 800 TL, beşinci sıradaki Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan 110 ada, 10 parsel için 10 milyon 655 bin 640 TL, altıncı sıradaki Karaburun Mahallesi 118 ada, 2 no’lu parsel için ise 10 milyon 141 bin 740 TL muhammen bedel belirlendi.

Belediyenin 29 parsel için belirlediği muhammen bedellerin toplamı ise 286 milyon 411 bin 320 TL. (ANKA)



