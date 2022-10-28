AKP'li belediye 29 Ekim'le 23 Nisan'ı karıştırdı

AKP'li Aksaray Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bugün sosyal medya hesaplarında yayınladığı kutlama videosunda, “29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” denildi.

Kutlama videosunun belediyenin sosyal medya hesaplarında bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırıldığı görüldü.

Video tepkilere neden olurken CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk de açıklama yaptı:

"Bu bir ironi mi, yapılan bir cehaletin böyle ironi aracılığıyla giderilmesi mi, bilmiyorum. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramıdır. 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’dır, 30 Ağustos, Zafer Bayramı’dır. 29 Ekim de Cumhuriyet Bayramı’dır. Öncelikle belediyedeki arkadaşlarımıza bunu anlatalım." (ANKA)