AKP'li Baybatur: Gezi Parkı'nda bu millet cumhurbaşkanını vermedi, yiyen varsa alsın Cumhurbaşkanımızı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Gezi davasıyla ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef aldı.

Baybatur, "Gezi Parkı'nda, 27 Nisan e-Muhtırasında 17-25 hukuk darbesinde ve 15 Temmuz darbe girişiminde bu millet vatanını, bayrağını, devletini ve cumhurbaşkanını kimseye vermedi. Yiyen varsa, gönlü yeten varsa Manisa burada buyursun alsın Cumhurbaşkanımızı. Kolaysa gelin buyurun" dedi.

AKP'nin Manisa'da tarihi Kurşunlu Han'da düzenlediği iftar programında konuşan Baybatur, Özel'e ilişkin "Gözlerinden ve ağzından ateş fışkırıyor" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ilişkin konuşmasında Baybatur şöyle konuştu:

"Çıkıyor televizyona Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı ağıza alınmayacak şekilde ağır hakaretler, gözlerinden ağzından adeta ateş fışkırırcasına kin ve nefret içerisinde konuşmalar gerçekleştirdi. Öncelikle şunu söyleyeyim bir Manisalı olarak, utandım ve üzüldüm. Bir Manisalıya böylesi ağır ifadeler yakışmaz. Biz bir gelenek içinde yetişmiş milletvekilleri ve Manisa'nın evlatlarıyız. Manisa tarihi ve geçmişiyle önemli dersler veren bir şehir. Ne yazık ki Gezi'den başlayan 27 Nisan e-Muhtırasıyla devam eden devamında 17-25 ile ve 15 Temmuz ile sirayet eden bir dönem yaşadık. Gezi'de yaşananları hepimiz biliyoruz bu ülkeyi ve bu hükümeti devirmek için hayasızca saldırılar gerçekleştirildi. Buradan hep birlikte sesleniyoruz. Gezi Parkında 27 Nisan e-Muhtırasında 17-25 hukuk darbesinde ve 15 Temmuz darbe girişiminde bu millet vatanını, bayrağını, devletini ve cumhurbaşkanını kimseye vermedi. Yiyen varsa, gönlü yeten varsa Manisa burada buyursun alsın Cumhurbaşkanımızı. Kolaysa gelin buyurun. Biz buradayız."