AKP'li Baybatur: Gezi Parkı'nda bu millet cumhurbaşkanını vermedi, yiyen varsa alsın Cumhurbaşkanımızı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Gezi davasıyla ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef aldı.
Baybatur, "Gezi Parkı'nda, 27 Nisan e-Muhtırasında 17-25 hukuk darbesinde ve 15 Temmuz darbe girişiminde bu millet vatanını, bayrağını, devletini ve cumhurbaşkanını kimseye vermedi. Yiyen varsa, gönlü yeten varsa Manisa burada buyursun alsın Cumhurbaşkanımızı. Kolaysa gelin buyurun" dedi.
AKP'nin Manisa'da tarihi Kurşunlu Han'da düzenlediği iftar programında konuşan Baybatur, Özel'e ilişkin "Gözlerinden ve ağzından ateş fışkırıyor" ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ilişkin konuşmasında Baybatur şöyle konuştu: