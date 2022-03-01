AKP’li başkanlar arasında bulvar ismi krizi

Eski AKP'li Yozgat Belediyesi Başkanı Kazım Arslan, sosyal medya hesabından kentte isminin verildiği bulvarın adının "Viyana" caddesi olarak değiştirildiğini söyledi. AKP Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'e tepki gösteren Arslan, “Bu olmadı İl Başkanı Sayın Yusuf Başer” başlığıyla bir açıklama yaptı.

Arslan açıklamada "Yakışmadı ve en hafif tabiriyle ayıptır. Bir caddeye ‘Viyana' tabelası takmak için Kazım Arslan tabelasını yerlere atmaya gerek yoktu. Tabela yere atılabilir ama isimleri gönüllerden atmak, yere düşürmek mümkün değildir. Şunu bilmelisiniz ki Kazım Arslan ismi, Yozgat’ta en az sizin Viyana aşkınız kadar değerlidir. Üç-beş kişiye şirin gözükmek için ve yanlış yere astığınız bu tabela ve yapılan hareket size siyaseten bir fayda sağlamaz, aksine başında bulunduğunuz partiye de zarar verir" dedi.

Arslan tabelanın yanlış yere takıldığını da söyledi.

'Kazım Arslan tabelaları hâlâ durmaktadır'

AKP'li eski Belediye Başkanı Kazım Arslan'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt veren AKP Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'se bulvarda isim değişikliği olmadığını ifade etti.

Olayın kendisiyle bir alakası olmadığını ifade eden Başer, "Şahsımla hiç alakası olmayan bir olayı bana mal etmeye çalışmanız hiç olmadı. Sadece karışıklığın giderilmesi için Şehir Hastanesi önünden anayola çıkan güzergahı kapsayan yol için tabela asıldı. Kazım Arslan Bulvarı ve Kazım Arslan tabelaları hâlâ durmaktadır" dedi.