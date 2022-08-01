AKP’li Başkanın yeğeni makam aracıyla hakime çarptı: Aracı olay yerinde bırakıp kaçtı

Odatv’de yer alan habere göre, olay Muğla’nın AKP’li Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ın belediye hizmetleri ve zaman zaman makam aracı olarak kullandığı aracı gece yarısı Akyaka taraflarında bir araca çarpmasıyla ortaya çıktı.

Çarptıkları araç ise Ortaca Adliyesinde görevli bir hakime aitti. Araçta bir eğlence mekanından döndükleri ve alkollü oldukları iddia edilen Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ın yeğeni Yusuf Ceylan’ın yanı sıra iki arkadaşının daha olduğu iddia edildi.

Bu arada kazaya karışan belediye aracının ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un geçen Nisan ayında açılışını yaptığı bisiklet yolunun projesini yapan şirket tarafından belirli bir süre kullanılmak üzere belediyeye hibe edildiği belirlendi.

AKP’li başkan doğruladı

AKP’li Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan “Evet olay doğrudur, aralarında yeğenimde var. Kendim Konya’dayım dönünce konuyla ilgilenip gerekli bilgileri alacağım" dedi.

Ceylan kazaya karışanların sağlık durumlarının iyi olduğunu da belirtti.

“Kaza sonrası yeğeniniz ve araçta bulunan diğer kişilerin makam aracını olay yerinde bırakıp kaçtıkları iddiaları var” şeklindeki soruya AKP’li Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, “Doğrudur olmuştur, ben döndüğümde şahıslarla ilgileneceğim” diye konuştu.