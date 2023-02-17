AKP'li başkanın korumalarından muhabir ve depremzedeye tepki çeken müdahale

Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile korumalarının deprem bölgesinde FOX TV muhabirine ve bir depremzedeye yönelik tutumu tepkilere yol açtı.

Güngör, deprem bölgesinde, yıkılan Ebrar Sitesi'ne ilişkin soru sormak isteyen FOX TV muhabirini yanıtlamazken, korumaları muhabire fiziksel müdahalede bulunarak engel oldu. Muhabirin "Elimizi bırakır mısınız?" dediği koruma, muhabirden "uzak durmasını" istedi.

O sırada Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e “4 enkazım var” diye seslenen bir yurttaş ise korumalarca iteklendi.

Yurttaş “Ne vuruyorsun bana, kime vuruyorsun” diyerek tepki gösterdi.