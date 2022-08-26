AKP'li başkanın ardından MHP'li başkan da İmamoğlu'na teşekkür etti

Silivri Boğluca Yaşam Vadisi'nin açılış töreninde konuşan MHP'li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Karar'ın haberine göre, Yılmaz, "İBB Müjdat Gürsu Spor Kompleksi'nin yapımı için sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Silivri'ye çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Müjdat Gürsu Spor Kompleksi'nin yapımı için sayın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Silivri'ye çok yakıştı. Silivri'nin şuanki stadyumunun 50 dönümlük alanının yıkılıp yerine 40 bin metre bir millet bahçesi 11 bin metrekare alana da bir hükümet konağı yapımının onayını sayın cumhurbaşkanımızdan aldıktan sonra 'Stat ne olacak?' dediğinde ben de Müjdat Gürsu Stadı'nı İBB bize tahsis ederse Spor Bakanımızın bize bunu yapacağını ifade ettiğimde sayın başkan şöyle söyledi; 'Müsaade ederse spor bakanımız, bu stadı biz yapalım. Silivri'ye biz hediye edelim.' Bakan beye arz ettim, 'Sporun siyaseti olmaz, buyursunlar yapsınlar' dedi."

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Istavroz Atık Su Tüneli'nin açılış töreninde konuşan AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de İmamoğlu'na teşekkür ederek, "Bu sorunu gideren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" demişti.