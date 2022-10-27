AKP’li başkandan muhtarlara bin 800 liralık saat hediyesi

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun 19 Ekim Muhtarlar gününde 28 mahalle ve 53 köy muhtarına piyasa değeri bin 800 lira olan saat hediye etmesi tepkiyle karşılandı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Halil Küpeli 81 saatin parasının belediye kasasından mı çıktığını sordu. Vatandaşın geçim sıkıntısı çektiğini vurgulayan Küpeli, “Sormak isterim ki bu hediye belediye kasasından mı alındı? Yoksa Şenlikoğlu kendi cebinden mi karşıladı saatin bedeli ise bin 800 TL. Giresun merkeze ilçede 28 mahalle, 53'te köy muhtarı olmak üzere 81 muhtarımız bulunmakta. Hediye saatlerin toplam bedeli 145 bin 800 lira yapıyor. Milletin parası çarçur ediliyor” diye konuştu.

'Belediyenin borcu 500 milyonu aşmış durumda'

Hayat pahalılığı ve enflasyona dikkat çeken Küpeli, vatandaşların çocuklarına kışlık mont, odun, kömür alamadığını, doğalgaz ve elektrik faturalarını ödeyemediğini söyleyerek, belediyenin parasının ihtiyaç sahibi insanlar için kullanılması gerektiğini kaydetti. Belediyenin borç batağında olduğuna dikkat çeken Halil Küpeli, “Giresun parsel parsel satılırken söz verilen projelerin sözlerin yerine getirilmemesinin ardından bu neyin şovudur. Belediyenin borcu 500 milyonu aşanmış durumda. 1 liraya bile ihtiyacı var. Halkın parasının böylesine vurdumduymaz şekilde saatle, sanatçıyla harcamasına bir anlam bulamıyorum. Bu millet size oy verirken, iktidar belediyesi hizmet gelir, iş imkanı artar diye verdi. Şov yapasınız, kasayı boşaltasınız, parsel parsel satasınız diye vermedi” ifadelerini kullandı. Küpeli, hediyeleri kabul eden muhtarlarında hatalı olduklarını ileri sürdü.