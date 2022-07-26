AKP'li başkan hakkındaki 'soruşturmaya gerek yok' kararı Danıştay'dan döndü

İçişleri Bakanlığı’nın Bursa Osmangazi Belediyesi Başkanı AKP’li Mustafa Dündar hakkında izin vermediği soruşturma kararını Danıştay iptal etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Osmangazi Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Av. Sefa Yılmaz, “Dündar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığımız suç duyurusu üzerine, İçişleri Bakanlığı ‘Şikayetin işleme konmamasına’ karar vermişti. İçişleri Bakanlığı’nın bu kararına karşı Danıştay'a itiraz etmiştik. Danıştay 1’inci Dairesi bu itirazımızı kabul ederek bakanlık kararının kaldırılmasına karar verdi.Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis üyeleri olarak, Osmangazi belediyesinin yapmış olduğu her türlü usulsüz harcamanın hesabını yasal zeminde sormaya devam edeceğiz” dedi.

Sayıştay, 55 milyon 268 bin 447 TL kredi borcu bulunan AKP’li Bursa Osmangazi Belediyesi’nin tanıtım faaliyetlerine 4 milyon 160 bin lira harcama yaptığını ortaya çıkarmıştı.

İYİP Osmangazi ilçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu daha önce yaptığı bir açıklamasında, Dündar'ın Yunuseli Havaalanı yakınındaki, Erdönmez ailesine ait alanda yükselen konut projesinde, akraba kayırmacılığının rol oynadığını, en az 500 milyon TL’lik bir haksız kazancın söz konusu olduğunu iddia etmişti.