AKP’li Başkan AKP’li Belediyeye verdiği sözü tutmadı: Feshettiler

AKP’li Ordu Çaybaşı Belediyesi, 4X4 araç almak için 400 bin TL’ye el sıkıştığı AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı Kadem Çakıroğlu’nun şirketiyle yapılan anlaşmayı, “taahhüdün yerine getirilmemesi” nedeniyle feshetti.

İhale, kamu ihalelerinde rekabeti kısıtladığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemiyle gerçekleştirildi.

Yöntem yine pazarlık

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, ihale, alımın tutarının Kamu İhale Kanunu'nda belirlenen parasal limitin altında kalması nedeniyle pazarlık yöntemiyle düzenledi. Ordu Çaybaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün ihalesine yalnızca C.K.R. Motorlu Araçlar isimli şirket teklif verdi.

İhalede rakipsiz olan şirket ile belediye arasında 7 Aralık 2021 tarihinde 400 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Sözleşme imzalanan şirketin yönetiminde ise tanıdık isimler yer aldı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan Kadem Çakıroğlu’nun aynı zamanda AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi. Kadem Çakıroğlu ile birlikte kardeşi Ali Şevki Çakıroğlu ve Mustafa Hacıkerimoğlu da şirketin yöneticileri arasında yer alıyor.

AKP’li belediye, ihale kapsamında satın aldığı aracın son teslim tarihini, 15 Aralık 2021 olarak belirledi. Ancak edinilen bilgiye göre, belediye ile C.K.R. Motorlu Araçlar şirketi arasında 7 Aralık 2021 tarihinde imzalanan sözleşme, 12 Ocak 2022 tarihinde feshedildi. Belediye, sözleşmenin, “Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirmemesi” nedeniyle feshedildiğini açıkladı.