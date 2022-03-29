AKP’li başkan adayı 100 kişiyle birlikte İYİP'e geçti

Antalya Döşemealtı ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP Belediye Başkan adayı olan Emre Afacan, beraberinde 100 kişi ile İYİP saflarına katıldı.

Son yerel seçimlerde yüzde 48,5 oy alan, CHP’nin adayından 105 oy geride seçimi ikinci sırada bitiren Afacan’ın İYİP'e geçişi törenine İYİP Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran da katıldı.

Duvar'ın haberine göre üyelik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan İYİP Milletvekili Bahşi, "Genel Başkanımız Sayın meral Akşener ve tüm teşkilatlarımızla sürekli olarak sahadayız. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin her köşesinde partimize daha büyük katılımlar olacağı gibi güzel Antalya’mızda da bu katılımlar artarak devam edecektir. Bu katılımlarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün burada birlik ve beraberliğimizi bir daha herkes görmüş oldu. Bizler İYİ Parti ailesi olarak sürekli büyüyecek ve daha faydalı işlere imza atacağız" dedi.