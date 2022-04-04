AKP'li Aydemir: Milletimiz şu sıkıntılı zamanda iyi ki Ak Parti var diyor

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Meclis’te düzenlediği basın toplantısında yüksek enflasyonun oranına değindi.

Bunun bütün dünyanın sorunu olduğunu savunan Aydemir "Bu sıkıntılı hal her tarafa sirayet etti. Yine de buradan yol bulup rahat yürüyen bir ülkeyiz" diye konuştu. Aydemir, "Milletimiz 'ne dualı milletmişiz ki şu sıkıntılı zamanlarda iyi ki AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız var' diyor" ifadelerini kullandı.

Aydemir Macaristan'daki genel seçimlerle ilgili bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Macaristan'da şunu gördük: Suni yapılarla bir yere varmak mümkün değil. Altı tane birbirine benzemez bir araya geliyor. Macar halkı tıpkı Türkiye'deki gibi bu yapılaşmaya 'dur' dedi. Türkiye, 2023'te buna benzer bir sonucu yaşayacaktır. Macaristan hükümeti Türk-Macar ilişkilerine çok önem veriyor. Macaristan bizim için çok değerli. Macaristan'da sulh, sükun, gelişme, kalkınma ne kadar yükseğe çıkarsa bizde bundan o kadar mutlu oluruz. Macaristan hükümetini başarısından dolayı tebrik ediyorum."