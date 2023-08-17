AKP'den yerel seçimler için 'iş birliği' açıklaması

Yerel seçimlere ilişkin açıklamada bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen "Yer yer iş birliklerimiz olacak. Cumhur İttifakı mensubu olan kardeş partilerimiz bazen tek başına seçime girecektir. Bazen beraber karar alıp, o karara göre aday belirlenecektir" dedi.



'2023 Şehir Buluşmaları' kapsamında Kırıkkale'de kimi ziyaretler gerçekleştiren Şen, Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçime dair açıklamalarda bulundu.

'Bizden çıkan belediyeleri tekrar geri alma planları yapıyoruz'

"Seçim yapıldı, ertesi gün Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bizi Merkez Yürütme Kurulu toplantısına çağırdı. Gittik, toplantıda başladık ve seçim startı verdi" diyen Şen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çerçevede başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'de önemli belediyeleri alacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Geçen seçimde bizden giden belediyeler oldu. Onları geri alacağımızı düşünüyorum. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Buna yeni belediyeler ekleyeceğiz. Bizden çıkan belediyeleri tekrar geri alma planları yapıyoruz."

Yerel seçimde ittifak konusuna dair de konuşan Şen, "Yer yer iş birliklerimiz olacak, Cumhur İttifakı mensubu olan kardeş partilerimiz bazen tek başına seçime girecektir. Bazen beraber karar alıp, o karara göre aday belirlenecektir" dedi.