AKP'den yeni asgari ücret hakkında açıklama

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

2023 yılı asgari ücret ile ilgili sürecin bugün itibarıyla başlayacağını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Tabii ki bir rakam söylemem ama sonuçta asgari ücretin nasıl tespit edileceği bellidir. Üçlü mekanizma içerisinde herkes kendi teklifini getirecek ve Türkiye'nin ekonomisinin genel dengeleri içesinde burada makul bir asgari ücretin belirlenmesine çalışılacaktır. Hükümet olarak burada bizim temel meselemiz, özellikle son dönemde bu içinden geçtiğimiz olağan dışı şartların vatandaşımızın alım gücünü azaltmaması için, nasıl geçen yıl bir yıl içinde iki kez zam yapıldığıysa, bu asgari ücrette de hakikaten vatandaşımızın iyi olduğu, tatmin edici bir asgari ücret açıklanacağını ümit ediyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve hükümetimizin ana fikri, vatandaşımızı hayat pahalılığının altında ezdirmemektir. Vatandaşımızın alım gücünü artıracak, destekleyecek bir ücretin bu komisyon çalışmaları sonucu ortaya çıkacağını düşünüyorum."