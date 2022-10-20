AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Fakıbaba: Çok mutluyum, rahatladım

AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Fakıbaba, 'Çok mutluyum, rahatladım. Artık özgürüm' dedi.

Haber Merkezi

AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba kararının ardından Halk TV'ye konuştu.

Fakıbaba, "Çok mutluyum, rahatladım. Artık özgürüm. Dokunulmazlığım yok. Her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum" dedi.