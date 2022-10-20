AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba kararının ardından Halk TV'ye konuştu.
Fakıbaba, "Çok mutluyum, rahatladım. Artık özgürüm. Dokunulmazlığım yok. Her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum" dedi.
Cihan Demirci Tansel, Çiğdem Çağlayan, Şadan Tütüncü, Zuhal Okuyan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Fakıbaba: Çok mutluyum, rahatladım
AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Fakıbaba, 'Çok mutluyum, rahatladım. Artık özgürüm' dedi.
Haber Merkezi
AKP'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba kararının ardından Halk TV'ye konuştu.
Fakıbaba, "Çok mutluyum, rahatladım. Artık özgürüm. Dokunulmazlığım yok. Her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum" dedi.