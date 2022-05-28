AKP'den tartışmaların odağındaki Ensar Vakfı'na ziyaret

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası tartışmaların odağındaki Ensar Vakfı'nı ziyaret etti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Ensar Vakfı şubesini ziyaret eden Turan, Şube Başkanı İsmail Deveci ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turan, "Ensar Vakfı Lapseki Şubesi'ni ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldık" dedi.

'Mekan basar gibi devlet kurumlarının önüne giderek siyaset yapılmaz'

Turan ziyaretinde yaptığı açıklamada, "vakıflar üzerinden yürütülen iftira kampanyalarının kimseye faydasının olmayacağını" söyledi. Turan, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, her geçen gün siyaset olgunluğunu kaybediyor. Ana muhalefet liderinin iftira, tehdit dolu açıklamalarını bu topraklar hak etmiyor. İftira atarak, yalan söyleyerek, mekan basar gibi devlet kurumlarının önüne giderek siyaset yapılmaz. Kendisi adına biz mahcup oluyoruz. Zaman zaman 'helalleşme' dese de olumlu mesajlar vermeye çalışsa da karakter değişmiyor. Siyaset üretemeyen Kılıçdaroğlu, ABD Adalet Bakanlığı'nın sitesinden herkesin ulaşabileceği belgeler üzerinden gizemli bir hava estirmeye, algı yapmaya çalıştı. İftira ve yalanla bir yere varılmaz. Allah akıl fikir ve izan versin. Kılıçdaroğlu kendisini esir alanların biçtikleri acı rolü oynuyor. Vakıflara, bürokratlara saldırarak bir şey elde edemez. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Kılıçdaroğlu'na soruyoruz; 6'lı masada olup TÜRGEV ve Ensar Vakfı açılışlarında olanlar da kaçacak mı?"

Kılıçdaroğlu "'bir kaçış planının anotomisi" açıklamasında TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığıyla 1 milyar liranın ABD'deki TURKEN vakfına transfer edildiğini söylemiş ardından da "Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan. Parayı alan tarafta ise kızın Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar, para transfer ediyorlar birbirlerine. TURKEN paravan bir vakıftır, amacı ABD’ye servet ve insan transferidir" demişti.