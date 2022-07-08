AKP'den suç örgütü lideriyle fotoğrafa ilişkin açıklama: 'Tesadüf oldu'

'Demir Yumruk' operasyonunda tutuklanan ve suç örgütü lideri olmakla suçlanan Hüseyin Eryılmaz'la fotoğrafları çıkan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile AKP Milletvekili Feyzi Berdibek açıklama yaptı.

'Hiçbir irtibatım olmamıştır'

Sözcü'den Mert Öz'ün aktardığına göre, bazı AKP'li vekillerin fotoğrafları birbirine gönderdikleri öne sürüldü. Bakanlığı yüksek fiyatla dezenfektan sattığı ortaya çıkınca görevden alınan Ruhsar Pekcan'ın yerine Ticaret Bakanlığı'na atanan Mehmet Muş, Eryılmaz ile tanışmadığını, o gün Ankara'daki bir restoran açılışında yanına gelip fotoğraf çektirdiğini söyledi. Muş, “Haberde adı geçen soruşturma ve bu soruşturma kapsamında yargılananlarla hiçbir irtibatım olmamıştır. Olması da mümkün değildir. (Çamur at izi kalsın) saikiyle hareket edenler şunu bilmeli ki; çok şükür bizim başımız dik, alnımız ak” ifadelerini kullandı.

'Ayak üstü konuştuk'

AKP Milletvekili Feyzi Berdibek, fotoğrafları paylaşan Barış Yarkadaş'ı arayarak, açıklamada bulundu. Berdibek, “Ben sizin de yazdığınız gibi Tavacı Recep'te yemeğe giderim genelde. Hüseyin Eryılmaz'ı da orada tanıdım. Birkaç kez görüştük. O gün de biz sayın Bakan Mehmet Muş ile yemeğe gittik. Hüseyin Eryılmaz da oraya gelmiş. Tesadüfen karşılaştık. Ayak üstü konuştuk. Sayın Bakan Mehmet Muş, Hüseyin Eryılmaz'ı tanımaz görse. Sayın Bakanın bu işe karıştırılmasına üzüldüm” dedi.