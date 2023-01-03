AKP'den 'seçim tarihi öne çekilebilir' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 18 Haziran için planlanan seçim tarihinin öne çekilmesi yönünde çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çelik, 'Seçimin öne alınması sizce de gerekli mi? Seçim tarihine ilişkin değerlendirmeleriniz neler olur?' sorusuna, "Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran’la ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar; yani vatandaşlarımızın yurt içinde bir seyahat dönemi olması ve çeşitli şekillerde ülkemizde büyük bir hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor" yanıtını verdi.