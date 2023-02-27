AKP'den seçim açıklaması: Ertelenmesi söz konusu değil

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, gözler bir yandan da 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere çevrilmiş durumda. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş seçimlerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

AKP'li Elitaş, "Seçimlerin ertelenmesi söz konusu değil" dedi. Elitaş, yarın yeniden çalışmalarına başlayacak olan Meclis'te ilk gündemin EYT düzenlemesi olacağını da sözlerine ekledi.

YSK heyeti deprem bölgesinde

Öte yandan yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağı da tartışılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), depremden hasar gören illere gitti. Heyet bölgede incelemede bulunacak. Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak.