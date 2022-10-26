AKP'den milyarlarca liralık 'gizli' TCDD ihalesi

AKP 2022’nin en büyük ihalelerinden birini gizli ihaleyle verdi. Yaklaşık maliyeti 7 milyar 245 milyon 492 bin 387 lira olarak hesaplanan karayolu projesi için kimselere duyurulmadan gizli kapaklı ihale düzenlendi.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, rekabete imkan sağlayan açık usul yerine Kamu İhale Kanunu’nun, deprem gibi olağanüstü durumlarda izin verdiği 21-b Pazarlık usulünün kullanıldığı ihaleye katılacak müteahhitler özel olarak belirlendi.

27 Eylül’de Ankara’da TCDD binasında gerçekleştiği öğrenilen ve sadece dört teklifin alındığı ihale özel olarak davet edilen DEMCE Yapı ve İntekar Yapı İş Ortaklığı’na 6 milyar 799 milyon 113 bin liraya verildi.

Tam adı, “Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Projesi Kapsamında İstasyon Yolları, Emniyet Tünelleri ve Muhtelif Yerlere Sanat Yapıları Yapım İşi” olan projenin sözleşmesi 21 Ekim’de imzalandı. Sözleşmeye göre 21 Ekim 2022’de başlayıp, 25 Ekim 2024’te tamamlanacak.

Demce ve İntekar Yapı İş Ortaklığı’na bu yıl başında başlayan “Çaycuma-Bartın Ayrımı Hisarönü-Zonguldak Yolu 5-19 kilometre arası Yapım İşi” ihalesi de yine gizli kapaklı özel davetle verilmişti. 14 Ocak’ta inşaatına başlanan karayolu projesi için Demce ve İntekar’la 2 milyar 399 milyon liralık sözleşme imzalanmıştı.