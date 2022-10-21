AKP'den maden katliamı yanıtı: 'Bize vicdansız diyen alçaktır'

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağındaki patlamayı hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, 'kader planı' dedi, dini kavramlar kullandı. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, 8 yıl önce 'Onun 'fıtrat' dediğine 'cinayet' diyorlar' diyordu" ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu'nun, "Vicdanlarını sorgulamaları lazım. Bu kaçıncı cinayet? Aranızdan biri, Yeneroğlu vicdanını sorguladı, istifa etti. Sayın Fakıbaba, vicdanıyla hesaplaştı, istifa etti. Vicdansız olanlar ancak bu muktedire hizmet eder. Bu yapılanlar vicdansızlıktan başka bir şey değil" sözleri sonrası Meclis'te tartışma yaşandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Hareketimizin liderine, bu şekilde talimat ağzıyla konuşan Gergerlioğlu veya başkası olsun alnını karışlarız" dedi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, "Psikolojik sorunu olduğunu düşündüğümüz bazı insanların zaman zaman gelip burada konunun tamamen dışında, ezberletilmiş cümlelerle ithamlarda bulunmasını kınıyorum. Bize vicdansız diyen alçaktır" diye konuştu.

Turan, konuşmasını sürdüren Gergerlioğlu'na yürüyerek, TBMM İçtüzüğü kitapçığını kürsüye vurdu.