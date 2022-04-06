AKP'den 'kriz' önerisi: '20 ürünün fiyatı sabitlensin, aradaki farkı patronlara devlet ödesin'

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AKP Genel Merkezi'nde toplandı.

Kurulda ele alınan konulardan biri hayat pahalılığı olurken, parti yöneticileri de konuyla ilgili çeşitli önerilerini sundu. Zincir marketlerin denetlemeye tabi tutulması gerektiğini belirten Erdoğan, KDV indirimlerinin sonuçlarının takip edilip rapor tutulması talimatını verdi.

'Fiyatlar sabit tutulsun'

Temel tüketim ürünlerinde gidilen KDV indiriminde fiyatların etiketlere yansımadığı eleştirilirken, "dar gelirli" ailelerin durumları gündeme taşındı.

Habertürk'ün iddiaına göre bunun sonucunda vatandaşa ağır gelen belli başlı tüketim ürünleri tespit edilerek, "20-25 adet temel tüketim kalemi belirlensin ve bunların fiyatı yıl sonuna kadar sabitlensin" önerisi sunuldu.

İddiaya göre öneri hayata geçerse enflasyon sepetinde bulunan ve yurttaşların sıklıkla tükettiği 20 kalem ürün seçilecek ve fiyatları sabitlenecek.

Farkı patronlara devlet, yani yine halk ödeyecek

Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi, temizlik ürünü gibi malzemeler bulunuyor. Belirlenen ürünlerin fiyatları yıl sonuna kadar sabit kalacak. Patronların zarar etmemesi için de devlet sübvansiyon uygulamaya başlayacak. Örnek olarak 16 liraya satılması gereken bir ürünün rafta 10 liraya satılması sağlanacak. Aradaki 6 liralık fark da patrona devlet tarafından ödenecek.

Fiyat sabitlemesine ilişkin fikir olgunlaştıktan sonra zincir marketlerle de görüşmeler yapılıp sistemin uygulanması açısından kararlar alınacak.