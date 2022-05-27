AKP'den Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş ve "Vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan. Parayı alan tarafta ise kızın Esra Albayrak var. Para transfer ediyorlar birbirlerine" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Çelik paylaşımında "Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca 'politik dedikoduculuk' mesleğine geçmiş" diye yazdı.