AKP'den Kılıçdaroğlu'nun İstanbul çağrısına ilk tepki

AKP Grup Başkanvekili Bület Turan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm milletvekillerini İstanbul'a çağırmasına ilişkin yorumda bulundu.
Turan, "'Gel Muharrem'den, 'koşun' vekillere! Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek!" dedi.
"Gel Muharrem"den, “koşun vekillere!— Bülent TURAN (@turanbulent) May 12, 2022
Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek! + https://t.co/TPtozEYl8r
Siyasi rakiplerimizle siyasette hesaplaşmayı isteriz; ama yargı,— Bülent TURAN (@turanbulent) May 12, 2022
❌Devleti aşağılamak
❌Cbşk'na hakaret
❌Kamu görevlisine hakaret suçlarını, ki 5 davadan 2 de beraat var, yerel mahkeme, İstinaf ve son olarak Yargıtay aşamasında değerlendirmeyecek miydi?!
Kendinize gelin! pic.twitter.com/nZTlJvVqOD
Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik 3 yıl hapis cezası kararını onadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" dedi.