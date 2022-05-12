AKP'den Kılıçdaroğlu'nun İstanbul çağrısına ilk tepki

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul çağrısı için yorumda bulundu. 

Haber Merkezi

AKP Grup Başkanvekili Bület Turan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm milletvekillerini İstanbul'a çağırmasına ilişkin yorumda bulundu. 

Turan, "'Gel Muharrem'den, 'koşun' vekillere! Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek!" dedi.

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik 3 yıl hapis cezası kararını onadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" dedi. 

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Yargıtay Canan Kaftancıoğlu’nun aldığı 3 cezayı onadı