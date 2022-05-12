AKP'den Kılıçdaroğlu'nun İstanbul çağrısına ilk tepki

Siyasi rakiplerimizle siyasette hesaplaşmayı isteriz; ama yargı,



❌Devleti aşağılamak

❌Cbşk'na hakaret

❌Kamu görevlisine hakaret suçlarını, ki 5 davadan 2 de beraat var, yerel mahkeme, İstinaf ve son olarak Yargıtay aşamasında değerlendirmeyecek miydi?!



Kendinize gelin! pic.twitter.com/nZTlJvVqOD