AKP'den Kılıçdaroğlu'na ilk destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda başörtüsü konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Yarın itibariyle bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi, grup toplantısından hemen sonra, TBMM'ye sunacağız" ifadelerini kullandı.

Gül'den Kılıçdaroğlu'na destek

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından başlayan tartışmaya eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de dahil oldu.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kılık kıyafet yasaklarının kalkması AK siyasetin, Recep Tayyip Erdoğan’ın tartışmasız başarısıdır. 10 yıl önce CHP’nin Mahkeme kapılarında iptal ettirdiği başörtüsüne mutlak ve kalıcı özgürlük için anayasa değişikliği yapılması milletimizin hakkı, demokrasinin gereğidir" dedi.