AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklaması şu şekilde;
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
AKP'den Kılıçdaroğlu'na fatura yanıtı: Provokasyon peşinde... 'CHP hep engel oldu'
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin 'hep bir provokasyon peşinde' dedi.
Haber Merkezi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklaması şu şekilde;