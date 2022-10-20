AKP'den istifa eden Fakıbaba: İYİ Parti’ye katılıyorum

AKP Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Halk TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'nde Fakıbaba'nın çarşamba günü gerçekleşecek olan İYİP'in grup toplantısında Genel Başkan Meral Akşener tarafından parti rozeti takılarak, İYİP'e katılacağını aktardı. Çelik, dün paylaştığı kulis haberinde de AKP'de görev yapan isimlerin İYİP'e geçeceğini, bazı isimlerin 'sarayı rahatsız edeceğini' söylemişti.