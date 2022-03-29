AKP'den istifa eden Amine Cansu'yu hedef aldılar

İstanbul Büyükşehir ve Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, dün yaptığı açıklamayla AKP'den istifa ettiğini duyurdu.

Adaletten uzaklaşma, liyakatsizlik ve umudun yok edilmesi...

Kaba, gündem olan istifasının gerekçesini şöyle açıklamıştı:

"19 yaşında, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır."

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Kaba'nın istifa kararı üzerine AKP'li sosyal medya kullanıcıları, Kaba'yı hedef alan çok sayıda mesaj paylaştı. Bunlardan biri de AKP Adapazarı Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ahmet Sadık Yılmaz oldu.

Yılmaz, Amine Cansu Kaba'nın paylaşımını alıntıladığı mesajında, '+18' ibaresi koyduğu CHP logosu görseliyle birlikte Kaba'ya "CHP'ye geçersen dikkat et kendine orada. Duymuşsundur orada ki teşkilatlar, özellikle de bir bayan için çok sıkıntılı Amine Cansu Kaba..." diye seslendi.