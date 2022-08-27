AKP'den istifa eden 15 kişi CHP'ye katıldı

CHP Diyarbakır Yenişehir İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen törenle AKP’den ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olan 15 kişiye rozet takıldı.

Halk TV'nin haberine göre törende CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel de bulundu. Rozet takma töreninde konuşan Gönül Özel, şunları söyledi;

"Vatandaşımız hiç ümitsizliğe kapılmasın. Hak için, hukuk için, adalet için, 84 milyon vatandaş için geliyoruz. Az Kaldı. Özgürce kucaklaşacağız. Hep birlikte özlemini duyduğumuz demokratik bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Geliyor Gelmekte Olan."