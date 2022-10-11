AKP'den ilk Mehmet Ali Çelebi açıklaması: Bu notla paylaşıldı

CHP İzmir milletvekili olarak Meclis'e giren ancak daha sonra istifa ederek geçtiği Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi, "Türk milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim...Davet ederek şahsımı onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum" sözleri ile AKP saflarına katıldığını açıkladı.

Rozetini Erdoğan takacak

Çelebi'nin açıklamasını alıntılayan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Çelebi ile AKP Genel Merkez Binası'nda çekildikleri fotoğrafı paylaşarak şu notu düştü:



"Ailemize hoşgeldin @celebimehmeta.Vatana,millete olan vefasını ile sonuna kadar Cumhur İttifakının yanındayım diyen Sayın Mehmet Ali Çelebi’nin üyelik işlemlerini tamamladık.Rozetini Sayın Cumhurbaşkanımız Çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısında takacaktır.Hayırlı olsun"