AKP'den iktidara gelişinin 20. yılında 18 ülkeden katılımla forum: 'İnsanlığın iyiliği için öneriler'

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "20 yıldır iktidarda olmamıza rağmen hep yeni arayışların, yeni fikirlerin, yeni tekliflerin peşinden koşuyoruz. Partimizin iktidara gelişinin 20'nci yıl dönümünde yeni fikirlerin tartışılacağı uluslararası konferans düzenliyoruz." dedi.

AKP'nin iktidara gelişinin 20. yılı dolayısıyla 4-5 Kasım'da İstanbul'da "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" düzenlenecek. AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un başkanlık ettiği organizasyon heyetinin hazırlıklarını tamamladığı forumun ana teması "İnsanlığın iyiliği için öneriler" olarak belirlendi.

AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Böhürler'in koordinatörlüğünde gerçekleşecek forumda ABD, Almanya, Azerbaycan, Fransa, İngiltere, Güney Afrika, Gürcistan, İtalya, Katar, Lübnan, Moritanya, Norveç, Pakistan, Rusya, Singapur, Sırbistan, Ukrayna ve Ürdün'ün aralarında bulunduğu ülkelerden konuşmacılar yer alacak.