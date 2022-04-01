AKP'den ihracı istenen Ethem Sancak'tan ilk açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen eski AKP MKYK üyesi patron Ethem Sancak, "Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır" sözleri sonrası AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Sancak, "Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik" sözleri için "Ben öyle bir şey demedim. AK Parti'yi halk iktidara getirdi. Amerika'nın isteğiyle iktidara gelirse belli adamlar gelir" diye konuştu.

Kendisine disipline sevk edilmesiyle ilgili haber gelmediğini de belirten Sancak şunları söyledi:

"Mustafa Karaalioğlu ve Davutoğlu ve ekibi Tayyip Erdoğan ve benim aramı bozmak için her türlü numarayı çeviriyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Beni ihraç da ettirtebilirler. Canları sağ olsun, ben Tayyip Erdoğan'ın davasına bağlı olduğum sürece onun neferiyim. Partide olayım olmayayım. Particilik diye benim bir derdim yok. İhraç etsinler, canları sağ olsunlar ne yapayım, dünyanın sonu değil ki ihraç edilmek. Yılmaz Güney ne diyordu, 'Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar yaşasın 10. köy'. Benim AK Parti ile ilişkilerim yekpare ve işe dayalı bir iş değil. Benim Tayyip Erdoğan'ı tanımazdım, zenginlik sırasında Türkiye'de ilk 20'deydim. Forbes'un yaptığı analizlerde ilk 20'deydim. Tayyip Erdoğan'la arkadaşlığım 20 yıl sürdü şu anda ilk 10 binde değilim."

'Moskova'da aykırı bir şey demedim'

Ethem Sancak, Saymaz'ın "Moskova'daki açıklamalarınıza, Bayraktar’la ilgili olana partiden tepki geldi mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Hayır, Moskova'da aykırı bir şey demedim ki... Amerika'nın bir tezgahı bu dedim. Bu savaş, NATO' ile Amerika'nın başlattığı bir şey. Ukrayna'yı aslında kurban ediyorlar yazık oldu. Bayraktar meselesinde bana sordu Rus moderatör. 'SİHA yollamışsınız' dedi. Dedim ki, 'Türkiye Cumhuriyeti oraya bir SİHA yollamadı. Ayrıca, SİHA'yı yapan şirket özel bir şirket. 30 tane devlete satmış. Bunlardan biri de Ukrayna. Üstelik o zaman böyle bir savaş belirtisi de yokmuş' dedim. ‘Bu özel şirketin bir ihraç ürünü' dedim."

Saymaz ile Sancak arasında geçen görüşmenin bir bölümü şöyle:

Saymaz: ‘Bunun Ruslara karşı kullanılacağını bilmiyorduk’ gibi bir cümle sarfettiniz mi?

Sancak: Hayır ben öyle bir şey söylemedim. Ben dedim ki, ‘Bu savaşın olacağını bilmiyorduk. Şirket 30 ülkeye satmış. Etiyopya'ya da satmış, bilmem nereye de satmış... Şirket bu. BMC'nin araçlarını 30 tane ülkeye satmıştım onlardan birinde bir savaş çıksa ben o ülkenin tarafını mı destekleyeceğim? Yok…

Saymaz: Bu da o zaman yanlış yansıdı bu tarafa.

Sancak: Evet onu da çarpıttılar zaten. Onu da Davutoğlu… Bu adam oligark, Tayyip Erdoğan'ın adına konuşuyor. Yok kardeşim Tayyip Erdoğan'ın haberi bile yok benim Rusya'da olduğumdan. Ben ticari ilişkilerimle gitmiştim oraya. Onlarla ticaret işleri yapıyoruz. Sağlık, ilaç işleri. Orada konuşurken TV’ciler oradaydı. ‘Konuşur musun?’ dediler. ‘Konuşurum’ dedim.