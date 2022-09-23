AKP’den genel af çıkışı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel af ve infaz düzenlemesinin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Haber Merkezi

AKP’li Hayati Yazıcı, Diyarbakır’da düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre Yazıcı, gündemlerinde genel af ve infaz düzenlemesinin söz konusu olmadığını ifade etti.
 