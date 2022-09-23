AKP’li Hayati Yazıcı, Diyarbakır’da düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre Yazıcı, gündemlerinde genel af ve infaz düzenlemesinin söz konusu olmadığını ifade etti.
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP’den genel af çıkışı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, genel af ve infaz düzenlemesinin gündemlerinde olmadığını söyledi.
Haber Merkezi
AKP’li Hayati Yazıcı, Diyarbakır’da düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre Yazıcı, gündemlerinde genel af ve infaz düzenlemesinin söz konusu olmadığını ifade etti.