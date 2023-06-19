Eski Bakan Müslüm Doğan'ın genel af iddiaları sonrasında AKP'den açıklama geldi.
AKP'li Galip Ensarioğlu, 10Haber'e yaptığı açıklamada "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" dedi.
Ensarioğlu af için 29 Ekim'i işaret etti.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP'den 'genel af' açıklaması
Müslüm Doğan'ın 29 Ekim'de genel af ilan edilecek iddiası sonrası AKP'den açıklama geldi.
Haber Merkezi
Eski Bakan Müslüm Doğan'ın genel af iddiaları sonrasında AKP'den açıklama geldi.
AKP'li Galip Ensarioğlu, 10Haber'e yaptığı açıklamada "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" dedi.
Ensarioğlu af için 29 Ekim'i işaret etti.