AKP'den 'genel af' açıklaması

Eski Bakan Müslüm Doğan'ın genel af iddiaları sonrasında AKP'den açıklama geldi.

AKP'li Galip Ensarioğlu, 10Haber'e yaptığı açıklamada "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" dedi.

Ensarioğlu af için 29 Ekim'i işaret etti.