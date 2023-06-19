AKP'den 'genel af' açıklaması

Müslüm Doğan'ın 29 Ekim'de genel af ilan edilecek iddiası sonrası AKP'den açıklama geldi.

Haber Merkezi

Eski Bakan Müslüm Doğan'ın genel af iddiaları sonrasında AKP'den açıklama geldi.

AKP'li Galip Ensarioğlu, 10Haber'e yaptığı açıklamada "Genel af değil ancak bir af çalışması var, bir af gelebilir" dedi.

Ensarioğlu af için 29 Ekim'i işaret etti.

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