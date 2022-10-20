AKP'den Fakıbaba'nın istifası sonrası ilk açıklama

AKP Meclis Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın istifasıyla ilgili konuşan Ünal, "Henüz Meclis'e gelen bir şey yok. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalardan sonra sanırım TBMM'ye de dilekçe ile iletecektir. Henüz şu an çok sıcak olduğu için sosyal medya üzerinden yapılan açıklamanın henüz daha teyidi söz konusu değil. Ne partiye, ne Meclis'e herhangi bir yazılı belge ulaşmadığı için bir sosyal mdya paylaşım üzerinden açıkçası doğru bulmuyorum. Açıklamasından anladığım kadarıyla bu açıklamanın aslında siyasal değil kişisel izlenmini doğuruyor. RTÜK seçimiyle bu istifanın ilişkilendirilmesini de doğru bulmuyorum" dedi.

PKK'ye yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddialarına yanıt veren Ünal "HDP açık bir şekilde terör örgütünü destekliyor. Tabipler Odası Başkanı'nın PKK'nın yayın organına çıkarak PKK yayın organının servis ettiği görüntülerden yola çıkarak hanımefendi kahraman Türk Ordusu'nun kimyasal kullandığına karar vermiş. Şimdi bu son derece organize Türkiye'ye dönük. AK Parti'ye dönük bir mesele değil. Bu, bu ülkenin uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına ve onun itibarsızlaştırılmasına, kahraman Türk Ordusu'nun terörle mücadeleyi lekelemeye dönük açık bir dezenformasyon örneğidir. Hangi kritere bakacak olursak bakalım. Neye göre bakarsak bakalım. Bu yapılan yani; Selahattin Demirtaş'ın Sezgin Tanrıkulu'nun TBB Başkanın ve bunların koordinasyon içinde etrafında kümelenen avanelerinin ve PKK terör örgütünün ve yayın organlarının Türkiye'ye dönük bu alçakça iftiralarını dile getirmelerini biz nasıl değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemine dair de konuşan Ünal, "CHP Genel Başkanı'nın adaylığını açıklamaya cesareti yok. Kemal Bey siyasi pozisyonlarında özgür davranamıyor" dedi.