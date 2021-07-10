AKP'den erken seçim yanıtı: Koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, erken seçim çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin, koalisyonlarla zaman kaybetme, siyasi kavgalar ve yarışlar nedeniyle büyük bedeller ödediğini" söyleyen Turan, "Türkiye, bu bedellerin ödenmesine bağlı olarak tartıştı ve bir karar verdi. 'Artık bu millet koalisyonlarla yönetilmeyi, 1,5 yılda bir seçim yapmayı değil, uzun yıllar iş yapmayı, başkanlık sisteminde olmayı daha kıymetli buluyoruz." dedi.

Turan, "Bu dönemde 'erken seçim' demek eski Türkiye'nin, koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı. Bu millet artık seçimle vakit kaybetmek istemiyor. Kendi partilerindeki siyasi krizleri engellemek, kendi partilerinde seçim olursa başka yere gitme ihtimali ortadan kalksın diye vekillerini tutmak için yapılan bir söylem olarak görüyorum" diye konuştu.