AKP'den erken seçim ve 'yeni sistemde ilk dönem' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023 Haziran seçimlerine az bir süre kalmışken erken seçim olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamza Dağ "Cumhuriyet Halk Partisi 2018 seçimlerine göre normalde almış olduğu oydan 17 milletvekili fazla aldı. 6 Nisan’dan sonra yapılacak olan seçim siyasi mühendislik olur gibi bir ifadede kullandılar. Esas 6 Nisan’dan önce yapılacak bir seçim siyasi mühendislik doğuruyor. Cumhurbaşkanımızın yeni sistemdeki ilk dönemidir. Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok. Eğer böyle bir durum olursa Anayasada, seçim mevzuatında karşılığı var. İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet 'ben bu işte yokum' derse kendileri bilir. 'Adayı yıpranmasın diye açıklamıyoruz' diyorlar. Muhalefet kendi içinde verdiği mesajlarla potansiyel isimlerini yıpratıyor. Karşı tarafın adayı noktasında bir gündemimiz yok. Recep Tayyip Erdoğan karşısında en güçlü olarak değerlendirdiklerinin bile durumunu gayet iyi biliyoruz. En güçlü kimse onu aday olarak gösterebilirler" ifadesini kullandı.