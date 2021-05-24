AKP'den Erkan Yıldırım açıklaması

Sedat Peker’in uyuşturucu ticaretinin güzergahını değiştirmek için Venezuela’ya gittiğini iddia ettiği AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın Aralık 2020’de, Türkiye – Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti ile birlikte Venezuela’da olduğunu gösteren fotoğrafı paylaşan AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram açıklama yaptı.

ANKA’dan Sinan Tartanoğlu ve Gürkan Demirtaş'a konuşan AKP İstanbul Milletvekili Bayram, “Erkan Bey de kendi imkanları ile gelmişti, resmi heyetin içinde değil. Sosyal projeleri vardı. Filistin Camisi’nin yapım süreci vardı. Oraya destek olundu. Maarif Vakfı’nın okulunun resmidir, o. Hayırsever iş adamı olarak müteşekkir olduk. Denk geldik, ondan sonra da dönüldü” dedi.