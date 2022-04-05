AKP'den Davutoğlu ve Babacan'a tehdit: 'Bu sözler korkarım ki Anadolu'da meydanlarda karşınıza gelecek'

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yayman, "Yarın göreceksiniz, Millet İttifakı'nda adaylık meselesinde çok daha büyük sorunlar çıkacak" dediği açıklamasında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldı.

AKP sözcülerinin ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de sıklıkla ifade ettiği gibi seçimin 2023 Haziran'ın da olacağını belirten Yayman, Cumhur İttifakı'nın seçimlere hazır olduğunu söyledi. Yayman, "Millet İttifakı'nın ise bırakın hazır olmayı, bir erken, bir baskın seçime hazır oldukları konusunda şüphelerim var. İster 2023 Haziran'da ya da daha erken bir dönemde olsun biz seçimlere hazırız. Cumhur İttifakı bu seçimlerin favorisidir. Milletimiz rahat olsun." dedi.

Babacan ve Davutoğlu'na tehdit

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yaşadıklarının "tam bir trajedi" olduğunu belirten Yayman, "Milletimiz sizin bu çiğ sözlerinizi kaydetmekte. Bu sözler korkarım ki Anadolu'da meydanlarda karşınıza gelecek, sizi kınayacaklar. AK Parti'den kopanlar, millete bir umut vadetmiyor. Altılı masa nasıl Macaristan'da kaybettiyse 2023'te de Türkiye'de altılı masa kaybedecektir." değerlendirmesini yaptı.