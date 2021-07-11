AKP'den çözüm süreci açıklaması

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında AKP iktidarının HDP'yle "çözüm süreci"ni kaleme aldı.

Yazıda, çözüm sürecinin sonlanmasına ilişkin AKP MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'a soru yönelttiğini belirten Sarıkaya, Kurt'un süreci kendilerinin sonlandırmadığını söylediğini kaydetti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Diyarbakırlı olarak Cumhurbaşkanı’nın gezisinde de bulunan AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt’a bu soruyu yönelttim.

'Cumhurbaşkanımızın 2005 Diyarbakır konuşması bir manifestodur' hatırlatmasıyla söze başladı...

Erdoğan’ın 'Sorun benim sorunum' dediğini anımsattı...

'Süreci hiçbir gün dahi bitirmediklerini', HDP’nin sonlandırdığını, kendileri açısından ise böyle bir durumun olmadığını söyledi.

'Biz aynı yerdeyiz, teröre ve silaha yanaşmayan her kesimle görüşürüz' deyip Erdoğan’ın dünkü sözlerinin de bu kapsamda açık olduğunu belirtti."