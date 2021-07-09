AKP'den 'çıplak arama' savunması...

AKP Milletvekili Oya Eronat, daha önce AKP’li grup başkanvekillerinin reddettiği çıplak aramanın bütün dünyada olan bir arama metodu olduğunu savundu. Bu uygulamanın varlığını kabul eden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, yeni düzenlemenin yolda olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çıplak aramayı reddetmişti.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre; TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nda İzmir ile Van’daki cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri iddialarını değerlendiren Alkaç, çıplak arama konusuna değindi.

İktidar ile muhalefetin sık sık karşı karşıya geldiği ve AKP’nin reddettiği çıplak aramanın tüm dünyada uygulandığını ileri süren Alkaç, “Çıplak arama konusu malumunuz uzun süredir ülkenin gündeminde. Biz de buna yönelik olarak ‘Ne yapabiliriz’ çalışması yaptık, tamamladık. Bir defa çıplak arama dünyanın tüm ülkelerinde var, modern hukuk ülkelerinde var” dedi.

Çıplak arama denilince farklı algıların oluştuğunu, bu konuda isim değişikliğine gidilebileceğini ifade eden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, diğer ülkelerin çıplak aramayı farklı tarif ettiğini öne sürerek, “Bunu belki onlar biraz daha farklı tarif etmiş, belki bir kısmı biraz daha detaylı olarak düzenlemiş. Bu konuda biz de kendimize göre bir düzenleme yapacağız yakın zaman içerisinde ama omurgayı bozmadan. Çünkü bu kurumlar açısından gerekli. İşte ‘detaylı arama’ olabilir mi, ‘hassas arama’ olabilir mi? İsmi noktasında, bunları da çalıştık fakat orada şöyle bir durum var, ‘Çıplak arama’ kavramı uluslararası literatürde oturmuş bir kavram. Belki bizde ‘çıplak’ ibaresi ‘çırılçıplak’ gibi algılanıyor, öyle değil” dedi.

AKP de kabul etti

Daha önce AKP’li bakan ve grup başkanvekillerinin reddettiği uygulamaya ilişkin AKP Milletvekili Oya Eronat da “Çıplak arama konusunda sanki böyle bir ekstra bir şey yapılıyormuş gibi dile getiriyoruz. Ben bunun da karşısındayım. Çıplak arama bugün bütün dünyada olan bir arama metodudur” dedi.

İnkar etmemişlerdi

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun cezaevlerinde mahkûmlara ve tutuklulara çıplak arama yapıldığını Meclis’te dile getirmesinin ardından “Çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra çark eden Zengin, çıplak aramanın hiç olmadığını söylemediğini, ancak bu uygulamanın var olmasının insan hakları ihlali anlamına gelmeyeceğini aktarmıştı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu raporlarında da çıplak arama yapıldığı açıklanmıştı.

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Türk Polis Teşkilatı’na bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir” açıklaması yapmıştı.



