'AKP'den ciddi kopmalar olacak' dedi, kaç AKP'li vekille görüştüklerini açıkladı

Halk TV’de yayınlanan Açıkça programına katılan eski AKP Manisa Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, programda, “50’ye yakın milletvekili ile istişare içerisinde olduklarını” söyledi.

"Son 6 ay içerisinde bizimle görüşen çok sayıda bürokrat ve milletvekili var. Son zamanlarda ekonominin geldiği ortam nedeniyle, savrulmalar nedeniyle, Soylu ve Yıldırım hakkındaki iddialar nedeniyle hayal kırıklıkları yaşıyorlar. Partinin sadece devlet desteğiyle ayakta durduklarını gördükleri için bizimle bu görüşmeler artmış durumda. Ciddi çözülmeler var, AKP çok ciddi kayıplar yaşayacak" diyen Özdağ, "AKP'den kaç vekil kopabilir" sorusuna, "Biz 50'ye yakın milletvekiliyle görüşüyoruz, bu arkadaşlarla istişarelerimiz artmaya başladı. Başka yerlerle de görüşen arkadaşlar var biliyoruz" yanıtını verdi.