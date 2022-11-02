AKP’den CHP ile ilgili Ankara’yı karıştıran kulis: ‘Çok önemli bir isim…’

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 28 Ekim’de Ankara’da “Türkiye Yüzyılı” sloganıyla başlattığı seçim kampanyasının merkez sağa yerleşmenin ilk işaretlerini verdiğini anlatan AKP'li kaynaklar, bundan sonra yürütülecek tüm etkinlerin “bir merkez sağ parti” damgası taşıyacağını söyledi.

Kısa Dalga'dan Mahmut Aydın'ın haberine göre; bundan sonra muhalefetle kavga, kutuplaştırıcı tartışmaların olmayacağını 20 yılda yapılan reformların tek tek kamuoyuna anlatılacağını ifade eden kaynaklar, “makul alanlarda muhalefet partileri ile işbirliği ve diyalog yollarını arayacaklarını” kaydetti.

Pozitif bir kampanya yürüteceklerini anlatan AKP'liler, “merkez sağı temsil eden AK Parti’den başka bir parti bulunmadığı” iddiasını da dile getirdi.

AKP kurmayları, seçimlerden önce sürpriz isimlerin partilerine katılacağını ifade etti. İddiaya göre, geçmişte merkez sağda görev yapmış önemli bir politikacı ile CHP’den “çok önemli” bir isim AKP’ye katılacak.