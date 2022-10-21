AKP'den Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığını, durumlarının iyi olduğunu, gerek görülürse ambulans uçakla Türkiye'ye götürüleceklerini açıkladı.

Türkiye'den bir ambulans uçağın yola çıktığını ve birkaç saat içerisinde Bakü'de olacağını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Buradaki doktorlarımız durumun stabil olduğunu, 'buradan ayrılabilirsiniz' derlerse o şekilde ambulans uçakla birlikte Türkiye'ye geçeceğiz. Ama derlerse ki 'biraz daha gözetim altında bulunması gerekiyor hastalarımızın' o zaman tabii ki buradaki doktorlarımızın tavsiyesine uyacağız. Sayın bakanımızla da değerlendirme yaptık. Durumları gayet iyi Allah'a şükür. Ciddi bir sıkıntı gözükmüyor ama tabii ki sabaha kadar gözetim altında tutmak istiyorlar. İhtiyaten bunu yapmak istiyorlar. Doktorlarımızın tavsiyelerine uyacağız. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Efkan Bey'le birlikte Binali bey ve Şamil bey iyileşene kadar burada kalacağız. İnşallah onlarla beraber en kısa zamanda döneceğiz." (AA)