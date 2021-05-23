AKP'den ‘Baraj yüzde 7 olsun’ önerisi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında, 4 Haziran 2020’de ilk toplantısını yapan, ilgili genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin de yer aldığı “Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası Komisyonu”, seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere çalışma yürüttü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, komisyon tarafından hazırlanan metin Yazıcı tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Çalışma gelecek hafta gerçekleştirilecek AKP MYK toplantısında MYK üyelerine de sunulacak.

Erdoğan’ın onayının ardından metin MHP ile de paylaşılacak. Komisyonca hazırlanan çalışma daha sonra diğer siyasi partilere iletilecek. İddiaya göre, çalışma seçim sisteminde bazı değişiklikler içeriyor. MHP, “dar ve daraltılmış bölge seçim sistemlerine” karşı çıkarken, “AKP’nin de dar bölge seçim sisteminde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre bir düzenleme yaptığı” ileri sürülüyor.

Bununla birlikte AKP’nin çalışmasında, “seçim barajının yüzde 7 olması ve sadece barajı geçen partilerin Hazine yardımından yararlanması” gibi önerilerin bulunduğu söyleniyor. Ayrıca çalışmada, “sonradan kurulan parti gruplarına da bazı sınırlamaların getirildiği” belirtilirken, “milletvekillerinin partilerden istifası ve başka bir partiye geçişlerini zorlaştıracak adımların da atıldığı” ileri sürülüyor.