AKP'den asgari ücret açıklaması: Herkesi tatmin edecek

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TV100'de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güncel konulara değinen Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili de konuştu:

Kurtulmuş, "Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin 'Bu doğru oldu' diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.