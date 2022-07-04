AKP'den asgari ücret açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve yeni asgari ücretin 5 bin 500 TL olduğunu duyurmuştu. Ancak Erdoğan'ın açıkladığı rakam, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 2022 Haziran’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldı.

Türk-İş verilerine göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı haziranda 6 bin 391 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 20 bin 818 TL’ye yükselmişti.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından yapılan zamma sosyal medyadan yurttaşlar tarafından tepki yağdı.

AKP'li Turan: Esas zam yılbaşında

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, esas zammın yılbaşında olacağını savunarak, şöyle konuştu:

"Bazı çevrelerce işverene 100 lira desteğin az olduğu eleştirilerini gördük. İyi değerlendirmek lazım. Asgari ücretin esas düzenlemesi ocak ayında yapıldı. Asgari ücrete esas artış, o gün yüzde 50 ile yapılmadı mı? Bugünkü yüzde 30 zam, ilave artış demek. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı yüzde 94,60 oldu. Ayrıca ocak ayında işveren için damga ve gelir vergisi kaldırılarak 450 lira destek sağlanmıştı. Şimdiki 100 lira destek de işverenimiz için ilave destektir. Toplamda 550 lira bir destek söz konusu. Bu konuyu iyi değerlendirmek lazım. Esas artış yine yılbaşında yapılacak. Tüm çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için devletimizin önemli adımları var. Türkiye her şeye rağmen büyümeye devam edecek. 2001 krizini hatırlayalım; çarklar durmuştu, bankalar batmaya başlamıştı. Hamdolsun, Türkiye'de bugün tüm sorunlara rağmen çarklar durmadı, istihdam azalmadı. 1994 krizini hatırlayın. 5 Nisan Kararları ile sonuçlanmıştı. Öyle bir tablomuz yok"