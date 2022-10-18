AKP'den alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

11 maddeden oluşan kanun teklifi şöyle: