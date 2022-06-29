AKP'den Ağrı açıklaması

AKP Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu, partisinin il teşkilatının istifa ettiğine yönelik yapılan paylaşım ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Özyolcu, şunları kaydetti:

"AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Diyadin, Taşlıçay, Eleşkirt, Hamur ve Tutak ilçelerimize doğal gazın verilmesi talebinde bulunmuştuk. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 28 Haziran'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile yaptığımız görüşmede bu ilçelerimize doğal gazın verilmesi müjdesini aldık. Ancak Ağrı ilimizde dedikodu üretip spekülasyon ve yalan haberler peşinde olanlar da mevcutturlar. Nitekim bugün uydurdukları haberlerle, AK Parti Ağrı il teşkilatının istifa ettiğini söylemişler. Bu yalan bir haberdir. Bu iftiradır, onlar yalan ve iftiralarıyla baş başa kalsınlar. Bizler ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet için yolumuza devam ediyoruz. Durmak yok yola devam."

Ne olmuştu?

Yerel medya, Ağrı AKP İl Teşkilatı’nın “nedeni henüz belli olmayan bir durumdan dolayı istifalarının alındığını" iddia etmişti. Haberlere göre; “İl Yönetimi’nin komple istifa ettiği” bildirilirken, AKP Ağrı Teşkilatı İl Başkanı Halil Özyolcu’nun istifa edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığı ileri sürülmüştü.