AKP'den aday adayı olan hakim için AKP'den savunma

Gezi davasına bakan mahkeme heyeti üyesi hakim Murat Bircan'ın AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkmıştı.

Daha önce AKP’li Bafra Belediyesi’nde avukatlık yapan Murat Bircan sosyal medya hesabından “Hakim-savcı adaylığı nedeniyle 20 yıllık avukatlık mesleğimden ve 14 yıllık belediye hukuk işleri müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Allah gönlümüzde bulunanı, hakkımızda hayırlı eylesin, hakkınızı helal edin” diye yazmıştı.

Bircan, AKP'den aday adaylığı sırasında yaptığı açıklamada, "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir lidere ihtiyacımız var. Bu güçlü lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesini kullanmıştı.

Aday adaylığı sürecinde 6 Mayıs 2018'de yaptığı konuşmada Bircan şunları kaydetti:

"Gençler yeni Türkiye’yi sizler yöneteceksiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilatları sizlere aydınlık bir geleceği miras bırakacak. Sizlere emanet edilecek olan bu mirasa sahip çıkarak Türkiye’yi şahlandırmak ve belirlenen 2071 hedeflerine ulaştırmak sizlere düşüyor. Türkiye’nin dününü ve bu gününü iyi kıyaslayın ilk kez oy kullanacak olan milyonlarca gencimiz kendi geleceğini verdiği oy ile belirleyecek. Dolayısıyla her daim gençleri önemseyen AK Parti gençlere verdiği değeri, onlara yönelik yaptığı hizmetlerle ortaya koymuştur. Dolayısıyla bizlerden sonra bayrağı devralacak olan gençlerimiz inanıyoruz ki bizlerin başaramadıklarını da başararak Türkiye’yi emin adımlarla 2071 hedeflerine ulaştıracaktır."

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gezi Davası'na bakan mahkeme heyetinin üyelerinden hâkim Murat Bircan'ın, 2018 yılında AKP'den Samsun milletvekili aday adayı olmasına ilişkin soruya yanıt verdi.

Turan, “Siyaset, herkese açık olan bir hizmet etme aracı. Biz hâkimlerimizin kararlarına bakarız ama hâkimlerimizin kararlarına ne bakmayız? Hâkimlik şartlarını elde etmiş ve hâkim olmuşsa bu kişinin kararı yargı içinde değerlendirilir. Şu an hâkimlerimiz içinde birçok sayıda CHP’de görev yapmış, adaylık yapmış arkadaşımız var. Partili olmak ayıp değil ki, suç değil ki… 28 yıl CHP’de görev yapan Yekta Güngör Özden Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu. Siz ne diyorsunuz ya" yanıtı verdi.